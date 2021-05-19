Вопрос выезда граждан России из сектора Газа прорабатывается – дипмиссия

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Вопрос выезда граждан России из сектора Газа стоит на повестке дня, заявили в российской дипмиссии в Палестине.

"Представительство России при Палестинской национальной администрации с начала израильской военной операции находится на постоянной связи с соотечественниками и гражданами СНГ, проживающими в секторе Газа и обратившимися к нам по вопросу оказания содействия в их выезде из сектора. Данный вопрос прорабатывается", – приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.

Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте. По его словам, в ходе столкновения погибло много людей, в том числе дети.

