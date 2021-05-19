Американец провел на карантине в отеле больше года и поделился ощущениями

17:30
Фото: depositphotos/dell640
Житель Нью-Йорка провел в закрытом на карантин отеле больше года, передает New York Post.
Пятизвездочная гостиница в марте 2020 года предложила 36-летнему Роберту Маллиа прожить в закрытом отеле неопределенное количество времени. В обязанности мужчины входили небольшие поручения по обслуживанию здания.
Американец прожил 14 месяцев в 307-м номере отеля. По его словам, тишина поначалу казалась ему странной.
"Когда недели превратились в месяцы, я привык к своей комнате, как в "Побеге из Шоушенка". Теперь я доволен своей камерой", – пошутил Маллиа.
Он рассказал, что каждый его день начинался в 05:30 утра. Сразу после этого он сортировал почту, выполнял различные работы по обслуживанию номеров. Раз в неделю он смывал воду во всех санузлах отеля.
За все время Маллиа виделся со сменными охранниками и главным инженером. В настоящее время мужчина хочет вернуться домой.
Ранее сообщалось, что с 17 мая на Кипре смягчаются связанные с COVID-19 ограничения из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
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