Шри-Ланка ужесточила правила въезда для туристов

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Власти Шри-Ланки ужесточили правила въезда на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает АТОР.

Теперь туристам сразу после приезда придется пробыть на двухнедельном карантине в специальных отелях. При этом не имеет значения, привиты они от коронавируса или нет. Кроме того, всем приезжающим старше 12 лет будет необходимо сдать два ПЦР-теста: в первый и на 11–14-й день пребывания. Дети до двух лет от них освобождаются. Указанные меры продлятся до конца мая.

До 17 мая в стране действует запрет на перемещения по острову без уважительной причины. С 17 мая в силу вступает решение о комендантском часе, который будет действовать с 23:00 до 04:00 до 31 мая. Эти меры касаются и иностранцев. Ресторанам и магазинам разрешено работать с загрузкой только 25%.

Ранее недельный локдаун ввели в Тунисе. Он продлится до 16 мая. На этот период вводится комендантский час с 19:00 до 05:00, закрыты все магазины за исключением продуктовых, запрещены массовые мероприятия и поездки между городами.

