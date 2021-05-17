Власти Кипра смягчили ограничения для туристов

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Фото: depositphotos/Grauvision
С 17 мая на Кипре смягчаются связанные с COVID-19 ограничения из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в АТОР.
Утратившие актуальность правила действовали с 10 мая, когда страна начала выход из карантина.
Министр здравоохранения Константинос Иоанну рассказал, что SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, больше не будет требоваться при посещении открытых зон отдыха в кафе и ресторанах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако документ по-прежнему необходим всем гражданам старше 12 лет для посещения закрытых общественных пространств.
Также на 60 минут сокращается комендантский час – он будет начинаться в полночь.
С 17 мая открываются парки развлечений и игровые площадки. С 10 июня вновь откроются ночные клубы.
Глава Минздрава сообщил, что по сравнению с апрелем уменьшилось число заражений и госпитализаций. 20 апреля на острове выявили рекордный 941 случай коронавирусной инфекции, в настоящее же время показатель не превышает 200.
Иностранным путешественникам для перемещения по острову нужно всегда иметь с собой в цифровом и бумажном виде CyprusFlightPass. Эту анкету необходимо заполнить перед вылетом на Кипр.
Для туристов из России Кипр открыл границы 1 апреля, однако регулярное авиасообщение между странами пока не возобновлено, лететь придется с пересадками. Страна признает вакцину "Спутник V" и освобождает привитых путешественников от сдачи ПЦР-тестов.
Ранее специалисты АТОР оценили стоимость пляжного отдыха в мае в России и за рубежом. Оказалось, что тур на Кипр, включающий авиаперелет, проживание и питание, обойдется в 80 тысяч рублей.
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