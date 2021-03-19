Украина намерена обязать всех въезжающих предоставлять отрицательный тест на COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Украина может обязать всех, кто въезжает в страну, предоставлять отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, предложение уже вынесено на рассмотрение правительства. Глава Минздрава Украины отметил, что вопрос рассмотрят в ближайшее время.

"Все граждане других стран, которые въезжают на Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах должны будут предоставить справку о том, что не более чем за 48 часов до того, как они въехали, они сделали тест ПЦР, и этот тест негативный", – уточнил Степанов.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда одобрили план сокращения карантина для приезжающих в страну с 14 до 10 дней. Новые правила начнут действовать с 1 апреля.

Кроме того, российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. По словам министра туризма страны Савваса Пердиоса, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

