В Киеве опровергли выявление нового штамма коронавируса на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Начальник Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан опроверг информацию СМИ о выявлении на Украине нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на Рубана сообщили, что на западе страны был обнаружен так называемый комбовирус, распространяющийся параллельно обычному COVID-19. По данным журналистов, данный вид вируса обладает признаками, до сих пор не зафиксированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также сообщалось, что новый вирус содержит некоторые признаки "британского" штамма, который, в свою очередь, является модификацией "бразильской" и "южноафриканской" мутаций.

"Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как "британский" штамм пошел от "южноафриканского". В итоге просто напутали", – заявил Рубан.

Ранее сообщалось, что в Латвии впервые обнаружили "угандийскую" разновидность коронавируса A.23.1, ее выявили у семерых жителей города Лиепая. По данным главы Латвийского центра исследований биомедицины Яниса Кловиньша, она может считаться потенциально опасной.