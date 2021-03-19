Таиланд сократит карантин для туристов с 1 апреля

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Власти Таиланда одобрили план сокращения карантина для приезжающих в страну с 14 до 10 дней. Новые правила начнут действовать с 1 апреля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на первом этапе карантин сократят до 10 дней. Также лицам, находящимся на карантине, будет разрешено посещать в карантинных гостиницах бассейны и фитнес-залы, заказывать и приобретать продукты питания из магазинов и ресторанов, расположенных вне территории гостиницы.

Кроме того, с 1 апреля власти страны не будут требовать у прибывающих в Таиланд предоставления медицинской справки о готовности к авиапутешествию по медицинским показателям (Fit to Fly Certificate). Необходимость подачи всех остальных документов, включая страховой полис на сумму более 100 тысяч долларов и отдельное разрешение МИД Таиланда на въезд в страну, остается в силе.

Известно, что на втором этапе снятия ограничений могут быть предоставлены более свободные условия нахождения на карантине лицам, которые приезжают из стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19. Помимо этого, может быть еще больше сокращен период карантина для лиц, вакцинированных от инфекции.

В текущем году в Таиланде будет разрешено проводить водные церемонии со скульптурными изображениями Будды в храмах и частных домах, церемонии добрых пожеланий старшим родственникам, но концерты, публичные массовые праздничные мероприятия и пенные вечеринки, а также уличные водные баталии будут запрещены.

Ранее сообщалось, что российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. По словам министра туризма страны Савваса Пердиоса, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.