Следователи нашли записку утрехтского стрелка

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Улики в машине утрехтского стрелка указывают на то, что он действительно может считаться террористом, сообщает агентство Associated Press.

Следователи нашли в его автомобиле записку, содержание которой позволяет предполагать, что нападение было терактом. Прокуратура продолжает рассматривать и иные версии произошедшего. Следователи также пока не нашли доказательств, которые указывали бы на то, что главный подозреваемый по этому делу Гекмен Таныш знал лично кого-либо из жертв.

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, погибли три человека, еще несколько пострадали.

Личность Таныша установили благодаря камерам видеонаблюдения. По информации турецких СМИ, он ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Кроме того, его арестовывали за причастность к террористической группировке "Исламское государство", запрещенной в РФ. Помимо него, задержаны еще двое подозреваемых.

Уровень террористической угрозы в Утрехте повысили до максимального. Власти страны усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.