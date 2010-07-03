Задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе в Утрехте

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Нидерландская полиция задержала еще двоих подозреваемых в рамках расследования стрельбы в трамвае в Утрехте, сообщает телеканал NBC.

Детали поимки злоумышленников не уточняются. Также неизвестно, как они связаны с задержанным ранее главным подозреваемым – 37-летним уроженцем Турции Гекменом Танышем.

18 марта неизвестный открыл огонь в трамвае на одной из городских остановок. Погибли три человека, еще пятеро пострадали. По данным турецких СМИ, главный подозреваемый в причастности к трагедии мог совершить нападение из-за проблем в семье.

Сразу после случившегося уровень террористической угрозы в Утрехте повысили до максимального. Местные власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам.