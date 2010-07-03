Подозреваемого в стрельбе в Утрехте задержали

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Подозреваемый в стрельбе в нидерландском Утрехте задержан, передает агентство Reuters.

Три человека погибли и как минимум пять пострадали в результате стрельбы в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. Власти Нидерландов подняли уровень террористической опасности до самого высокого в провинции Утрехт и распорядились перекрыть доступ ко всем школам.

Полиция разыскивала уроженца Турции Гекмена Таныша, подозреваемого в причастности к инциденту. По некоторым данным, он мог совершить вооруженное нападение из-за семейных проблем.