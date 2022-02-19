МЧС показало видео установки пунктов обогрева в Ростовской области

09:50
Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области опубликовала видео монтажа мобильных пунктов обогрева на пунктах пропуска в регионе.
В видео показывается подвоз оборудования и продовольствия на грузовиках. Пункты обогрева готовят сотрудники Донского спасательного центра МЧС России.
Пункты обогрева размещены на всех пропускных пунктах в Ростовской области. На пунктах пропуска "Матвеев Курган" и "Весело-Вознесенка" также установлены палаточные городки. Их вместимость составляет 300 и 100 мест соответственно.
В пятницу, 19 февраля, глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что местные власти организовали массовый централизованный выезд населения Донбасса в Россию. Принимать беженцев будет Ростовская область.
В связи с эвакуацией населения в регионе ввели режим повышенной готовности. Также принято решение о создании специального оперативного штаба и подготовке пунктов временного размещения беженцев.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса. Средства на это будут выделены из резервного фонда страны.
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