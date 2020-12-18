Король Швеции признал неудачной стратегию борьбы с COVID-19

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Король Швеции Карл ХVI Густав признал провал стратегии, которую страна избрала для борьбы с коронавирусом. Он назвал ужасным большое число смертей среди пациентов с COVID-19. Такое заявление глава государства сделал в рамках ежегодного телевизионного обзора года с участием королевской семьи.

Глава государства напомнил, что, в отличие от многих стран Евросоюза, шведские власти отказались от жестких ограничений во время первой волны пандемии.

"Я думаю, что мы потерпели поражение. У нас много погибших, и это ужасно", – заявил он.

Карл ХVI Густав добавил, что народ Швеции сильно пострадал, к примеру, это касается людей, которые не смогли попрощаться со своими умершими родственниками.

"Я думаю, что это тяжелый и травмирующий опыт – не иметь возможности провести теплое прощание", – добавил он.

Король обратил внимание на то, что Швеция апеллировала к чувству ответственности и гражданскому долгу граждан и давала только рекомендации. Санкций за их нарушение не предусматривалось.

В стране не было общенациональной изоляции, маски не были обязательными, а бары и рестораны оставались открытыми.

На прошлой неделе из-за роста заболеваемости коронавируса школы по всему Стокгольмскому региону попросили как можно быстрее организовать дистанционное обучение для детей 13–15 лет.

Ранее после роста числа заболеваний и летальных случаев от COVID-19 правительство Швеции решило принимать жесткие меры для сдерживания болезни. В королевстве подтвердили 357 466 случаев коронавируса, умерли 7 893 человека.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной вспышке заболеваемости COVID-19 в Европе. Такой риск возрастет, если не соблюдать профилактические меры.

В ВОЗ обратили внимание на то, что в новогодние праздники по всей Европе наблюдается резкий подъем числа собраний людей всех возрастов, включая членов семей, религиозных групп и друзей.

В организации считают, что ситуация с коронавирусом в европейских странах зависит от решений каждого человека. В связи с этим граждан призывают соблюдать меры по борьбе с пандемией.

До этого в ВОЗ заявили, что в Европе заболеваемость COVID-19 остается высокой, однако смертность падает.