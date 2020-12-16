В ВОЗ заявили о возможном всплеске COVID-19 в Европе в начале 2021 года

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной вспышке заболеваемости COVID-19 в Европе. Такой риск возрастет, если не соблюдать профилактические меры, сообщает RT.

В ВОЗ обратили внимание на то, что в новогодние праздники по всей Европе наблюдается резкий подъем числа собраний людей всех возрастов, включая членов семей, религиозных групп и друзей.

В организации считают, что ситуация с коронавирусом в европейских странах зависит от решений каждого человека. В связи с этим граждан призывают соблюдать меры по борьбе с пандемией.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Европе заболеваемость COVID-19 остается высокой, однако смертность падает.