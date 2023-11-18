Воздушную тревогу объявили в шести украинских областях

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Сигналы воздушной тревоги звучат в шести украинских областях. Это подтверждают данные официального ресурса по оповещению жителей.

Сначала сирены услышали в Сумской области, а затем – в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее на Украине сообщили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.

В конце октября несколько взрывов было слышно в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы местной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы ПВО.



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