18 ноября, 22:57В мире
Воздушную тревогу объявили в шести украинских областях
Фото: depositphotos/Yarygin
Сигналы воздушной тревоги звучат в шести украинских областях. Это подтверждают данные официального ресурса по оповещению жителей.
Сначала сирены услышали в Сумской области, а затем – в Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.
Ранее на Украине сообщили об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.
В конце октября несколько взрывов было слышно в подконтрольном Украине городе Херсон. Незадолго до этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Хмельницкой области. По словам замглавы местной администрации Сергея Тюрина, в регионе работали системы ПВО.
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