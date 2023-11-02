Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 23:01

Политика

В Харькове произошел взрыв

Фото: AP Photo/Alex Babenko

Взрыв прогремел вечером в Харькове на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Какие-либо подробности неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях страны.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по аэродрому в Полтавской области. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об аэродроме Миргород. Там ВС РФ поразили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, российская армия также улучшила контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".

Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика