В Харькове произошел взрыв

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Взрыв прогремел вечером в Харькове на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Какие-либо подробности неизвестны. Местные власти ситуацию не комментировали.

Сейчас воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях страны.

Ранее стало известно, что российская армия нанесла удар по аэродрому в Полтавской области. Как уточнили в Минобороны РФ, речь идет об аэродроме Миргород. Там ВС РФ поразили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высоко оценил Военно-воздушные силы России, а также подразделения радиоэлектронной борьбы. По его словам, российская армия также улучшила контрбатарейную борьбу, во многом за счет использования боеприпасов "Ланцет".

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