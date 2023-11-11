11 ноября, 10:20Политика
Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги
Фото: 123RF/palinchak
Сильные взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"В Киеве сообщают о сильных взрывах", – говорится в сообщении.
По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу в Киеве объявили в 09:02 по московскому времени.
Ранее взрыв прогремел в украинском Днепропетровске. Ряд изданий писали, что это произошло во время воздушной тревоги.
До этого на Украине информировали об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.
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