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Сильные взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"В Киеве сообщают о сильных взрывах", – говорится в сообщении.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушную тревогу в Киеве объявили в 09:02 по московскому времени.

Ранее взрыв прогремел в украинском Днепропетровске. Ряд изданий писали, что это произошло во время воздушной тревоги.

До этого на Украине информировали об ударе по судоремонтному заводу в районе Одессы.

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