Украина усилила противовоздушную оборону на севере страны

16:06
Фото: facebook.com/PvkCenter
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели усиление системы противовоздушной обороны на севере страны в преддверии стратегических маневров "Объединенные усилия – 2021". Об этом сообщается на странице воздушного командования ВСУ в Faсebook.
"В рамках проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия – 2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении", – говорится в сообщении.
Там отмечается, что радиотехнические подразделения и расчеты зенитных ракетных систем выдвинулись на позиции в Черниговской области, чтобы усилить систему радиолокационной разведки и противовоздушного прикрытия.
Военные обратились к местным жителям с просьбой не мешать передвижению войск и не раскрывать маршруты их передислокации, отметив, что данные мероприятия "проводятся в рамках учений".
Маневры "Объединенные усилия" пройдут с 22 по 30 сентября. В них примут участие войска 15 стран, 11 из которых являются членами НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставлять европейским странам больше информации о военных учения "Запад-2021". По его словам, в Польше, странах Прибалтики и на Украине обеспокоены планами российских вооруженных сил.
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