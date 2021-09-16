Захарова допустила, что можно предотвратить участие Украины в антироссийских провокациях

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Украинские власти еще могут остановить превращение страны в поле для антироссийских провокаций со стороны Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
По словам дипломата, Украина стала плацдармом для негативных действий со стороны западных стран, а также для проведения социальных и энергетических экспериментов.
"...еще не поздно остановить уничтожение собственной страны, ее агропромышленного комплекса и вообще в принципе ее превращение в кнопку в руках западных партнеров, кураторов", – уточнила Захарова.
Представитель МИД РФ указала на то, что украинские власти должны выяснить, что действительно является национальными интересами Украины.
Кроме того, Захарова выделила опасную и агрессивную риторику Киева относительно возможной войны с Россией и захвата ДНР и ЛНР. Дипломат добавила, что такие высказывания должны пресекаться "западными кураторами" Украины.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина постоянно "клянчит" у Запада преференции. В частности, министр раскритиковал украинские власти за истеричную риторику в связи с трубопроводом "Северный поток – 2".
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