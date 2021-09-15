Лавров заявил, что Украина все время клянчит у Запада

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина всегда пытается вывести тему "Северного потока – 2" на уровень истерики. По его словам, у украинцев вошло в привычку клянчить у Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вот "Северный поток" остановите, а не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации. И пустите нас в НАТО, в Европейский союз, мы давно готовы", – клянчат и клянчат", – отметил Лавров.
Министр иностранных дел РФ считает, что Украине нужно иметь достоинство и не забывать, что украинский народ с богатой историей заслуживает быть инициатором и деятелем, а не просителем с всегда вытянутой рукой.
Ранее глава Минэнерго Украины напомнил Европе о возможности перекрыть поставки газа. Киев может полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды, если поставки газа по украинскому маршруту после запуска "Северного потока – 2" окажутся слишком низкими.
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