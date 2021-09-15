Пушков назвал нешуточной драмой высказывание главы МИД Украины о Западе

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Киев продолжит верить обещаниям Запада, поскольку ему больше верить не во что, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал интервью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в котором тот заявил, что власти страны больше не верят обещаниям западных партнеров.

По словам Пушкова, Кулеба просто пытается запугать Запад, но у него не получится этого сделать, поскольку на Западе про Украину все прекрасно известно.

"На деле это нешуточная драма: дело в том, что, кроме Запада, Украине никто ничего не обещает. Поэтому, если не верить обещаниям Запада, это означает: ничему и никому не верить. <...> Украина как верила, так и будет верить его обещаниям, ибо верить ей больше не во что", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Политик также считает, что Киев страстно хочет строить свое будущее за счет Запада, поскольку сам мало на что способен.

Ранее Пушков прокомментировал слова украинского экс-дипломата Александра Чалого о том, что у Киева нет союзников, поэтому в случае военного конфликта ему придется рассчитывать только на себя. Российский сенатор отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно расстаться с иллюзиями – ни Германия, ни Франция, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Киев.