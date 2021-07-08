Пушков оценил слова украинского политика об отсутствии у Киева союзников

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно расстаться с иллюзиями, ни Германия, ни Франция, ни Соединенные Штаты не готовы воевать за Киев. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал слова украинского экс-дипломата Александра Чалого о том, что у Киева нет союзников, поэтому в случае военного конфликта ему придется рассчитывать только на себя.

"На редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины. <...> Союзники это те, кто готов с тобой рядом умирать и оказывать военную помощь <...> Украина на деле – одна", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, у Украины есть только "ненадежный партнер" в виде Литвы, который не способен ни на что, кроме как "закатывать истерики в ПАСЕ" и требовать новых санкций против России.

Ранее Пушков назвал истерикой реакцию Киева на инцидент с эсминцем Великобритании, нарушившим границу РФ в Черном море.