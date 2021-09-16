Оливер Стоун заявил, что Путин не допустил превращения России в вассала США

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Владимир Путин не допустил разрушения России и превращения ее в вассала Соединенных Штатов, заявил известный американский режиссер Оливер Стоун.

Он также считает, что Вашингтон мог бы стать партнером Москвы, но этого не произошло "из-за денег".

"На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. <...> Путин стал этому противостоять, защищать страну", – сказал Стоун в эфире телеканала "Россия 24".

По словам режиссера, США заинтересованы в наличии внешнего врага. Это нужно для того, считает Стоун, чтобы Вашингтон снабжал заказами свой Военно-промышленный комплекс. Он также заявил, если бы не было РФ, то Штаты нашли бы себе другого врага.

Ранее Стоун заявил, что США и Запад на протяжении длительного времени ведут компанию против России. По его мнению, она началась после того, как Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года. После этого американские власти взяли курс на противостояние с РФ, сказал кинорежиссер.