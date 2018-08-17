Взрывное устройство сработало у отделения партии "Лига" в Италии

Фото: AP/Laurent Cipriani

Взрывное устройство сработало рядом со зданием ячейки правящей итальянской партии "Лига" в городе Виллорба (провинция Тревизо, область Венето), передает "Газета.ру".

В результате взрыва никто не пострадал, пишет газета Corriere della Sera. На место происшествия прибыла полиция и взрывотехники, которые обнаружили и обезвредили вторую бомбу.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что таким образом партию пытаются "остановить". "Но насилие и преступления не пугают нас. Давайте двигаться вперед, будучи более сильными, чем раньше", – написал политик в Twitter.

Una bomba rudimentale è esplosa di fronte alla sede della Lega di Villorba (Treviso), un’altra è stata trovata inesplosa.

Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura.

Andiamo avanti, più forti di prima.#iononmollohttps://t.co/vNAUYfSUNx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 16 августа 2018 г.



31 мая было сформировано новое правительство Италии. В него вошли представители популистских партий: правой "Лиги Севера" и евроскептики из "Движения пяти звезд".

Они выступают с критикой европейской интеграции и за ограничение притока в страну нелегальных мигрантов. Кроме того, Сальвини ранее заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.