Число пациентов с лихорадкой в КНДР превысило 1,4 млн – СМИ

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В КНДР зафиксировали почти 270 тысяч новых случаев заболевания лихорадкой, сообщило агентство "Ренхап".

Отмечается, что общая заболеваемость лихорадкой составила более 1,48 млн случаев. Также уточняется, что зарегистрировано шесть смертей. Таким образом, общее количество умерших достигло 56.

В свою очередь, по информации агентства, свыше 819 тысяч человек полностью выздоровели, около 664 тысяч проходят лечение.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого Ким Чен Ын заявил, что в стране внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. В ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.