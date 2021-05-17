Владелец складов во Врбетице мог встречаться с подозреваемыми во взрывах – СМИ

16:55
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Владелец компании Imex Group, арендатор складов в Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, Петер Бернатик – младший мог встречаться с сотрудниками спецслужб РФ, подозреваемыми в причастности к инциденту. Информация об этом была опубликована в издании Respekt.
Уточняется, что это лишь одна из версий, которую рассматривают правоохранительные органы.
Данные мобильных операторов позволили установить, что 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва, Бернатик-младший провел порядка 40 минут недалеко от гостиницы "Коррадо", где, по версии следствия, проживали подозреваемые.
После этого Бернатик – младший выехал во Врбетице. На складах, сотрудникам которых на 15 октября 2014 года был предоставлен отгул, он пробыл порядка трех часов. Следствие допускает, что арендатор мог провезти в своем автомобиле, который охрана складского комплекса не досматривала, предполагаемых агентов спецслужб. В Respekt подчеркнули, что пока факт встречи с сотрудниками спецслужб подтверждения не нашел.
Бернатик – младший, который, согласно данным издания, проходит по делу о взрывах как один из подозреваемых, от общения со СМИ отказывается. Его адвокат Радек Ондруш первоначально утверждал, что подзащитный мог на краткое время припарковать автомобиль рядом с отелем, а затем стал категорически отрицать присутствие владельца Imex Group в данном месте и возможность его встречи с подозреваемыми.
Чешские операторы мобильной связи, согласно действующему законодательству, в течение полугода хранят данные систем связи о действиях своих клиентов. После происшествия во Врбетице правоохранители решили сохранить полученные от операторов данные, которые были сняты с систем мобильной связи в период инцидента. Это позволило установить точную схему передвижения подозреваемого.
17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрывам на складе боеприпасов причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.
Позднее президент Чехии Милош Земан рассказал, что это не единственная версия. По его словам, речь может идти о покрытии недостачи. При этом глава государства подчеркнул, что и к версии о причастности агентов российских спецслужб он относится серьезно, а каждое подозрение необходимо расследовать.
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