Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов

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Президент Чехии Милош Земан рассказал об одной из версий расследования взрывов во Вребитце в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Земан уточнил, что ему стало известно о ней благодаря министру юстиции Марии Бенешовой, которая утверждает, что версий ЧП может быть больше двух.

"Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы, наконец, узнали, в чем там дело", – пояснил чешский лидер.

При этом он подчеркнул, что и к версии о причастности агентов российских спецслужб он относится серьезно, а "каждое подозрение необходимо расследовать".

Он также рассказал о статье издания Mladá fronta DNES, в которой отмечается, что ракетометы во Врбетице остались неповрежденными.

"Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что около нее существует целый ряд вопросов", – добавил Земан.

В публикации от 14 мая утверждается, что после происшествия арендатор складов компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений.

После этого владельцы компании обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция. Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с государства.

Ранее Земан сообщил, что взрывы на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году "не являются терактом" и по этому делу "не установлено интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии".

Кроме того, он заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.