Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку

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Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку. Об этом заявил вице-премьер правительства и глава МВД страны Ян Гамачек в Twitter-аккаунте.

По его словам, Земан является выдающимся юристом и профессионалом.

"Благодарю его за годы работы для Чешской Республики и, помимо всего прочего, за дело во Врбетице", – написал Гамачек.

Мандат Земана на посту генерального прокурора Чехии истекает 30 июня, передает телеканал CT24.

В апреле 2021 года Земан сообщил, что взрывы на складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году "не являются терактом" и по этому делу "не установлено интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии".

Кроме того, он заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.