Принц Гарри и его супруга раскрыли место рождения сына

Первенец британского принца Гарри и бывшей актрисы, американки Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор появился на свет в роддоме Portland Hospital в Лондоне. Это стало известно из его свидетельства, передает РИА Новости.

Мальчик родился 6 мая. Его вес составлял 3,2 килограмма. Герцог и герцогиня решили не обнародовать заранее свои планы насчет рождения принца.

Местом рождения указан частный роддом в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации. В этой же больнице появились на свет двоюродные сестры принца Гарри принцессы Беатрис и Эжени, внуки сестры королевы принцессы Маргарет. Там же рожали подруга герцогини Сассекской Меган Виктория Бэкхем и актриса Элизабет Херли.

Стоимость родов здесь начинается от 15 тысяч фунтов стерлингов, но у некоторых пациентов доходит и до 500 тысяч. Меган Маркл пробыла в больнице меньше суток, после чего они с Гарри и новорожденным вернулись домой в Виндзор.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В октябре того же года официально стало известно, что пара ждет первенца.