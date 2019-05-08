Меган Маркл и принц Гарри выбрали имя для первенца

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисоном Маунтбаттеном-Виндзором. Об этом пара сообщила на своей странице в Instagram.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца в понедельник, 6 мая. Вес мальчика составил 7 фунтов 3 унции (3,26 килограмм).

Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, примыкающего к территории Виндзорского замка. Туда пара переехала в начале апреля.



Восьмой правнук королевы Елизаветы II занимает седьмое место в линии престолонаследия. В очереди перед ним находятся дед – принц Чарльз, дядя – принц Уильям, трое детей принца Уильяма и его отец – принц Гарри.