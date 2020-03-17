Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:21

В Китае закончены исследования противовирусного лекарства от коронавируса

за рубежом общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты из Китая закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир". Данная разработка поможет в том, чтобы понизить высокую температуру у людей, заболевших коронавирусной инфекцией, передает "Газета.ру".

Лекарство способно сократить период жара у заболевшего с 4,2 до 2,5 дней. При этом, по словам ученых, какие-либо побочные эффекты отсутствуют.

Производителем является китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical.

Почти 14 тысяч человек в мире заразилось коронавирусом COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло уже 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, более 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию.

В России инфицированы 93 человека. 79 заболевших находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.

Порядка 15 тысяч человек остается под наблюдением медиков. Впервые вспышка эпидемии произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса может продлиться два года.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика