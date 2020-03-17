В Китае закончены исследования противовирусного лекарства от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты из Китая закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавилавир". Данная разработка поможет в том, чтобы понизить высокую температуру у людей, заболевших коронавирусной инфекцией, передает "Газета.ру".

Лекарство способно сократить период жара у заболевшего с 4,2 до 2,5 дней. При этом, по словам ученых, какие-либо побочные эффекты отсутствуют.

Производителем является китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical.

Почти 14 тысяч человек в мире заразилось коронавирусом COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло уже 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, более 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию.

В России инфицированы 93 человека. 79 заболевших находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи.

Порядка 15 тысяч человек остается под наблюдением медиков. Впервые вспышка эпидемии произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Ранее стало известно, что пандемия коронавируса может продлиться два года.