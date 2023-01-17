Польский телеканал показал в эфире карту страны с частью Западной Украины

Фото: телеграм-канал ''Пул №3''

Польский телеканал TVP1 показал в эфире карту страны с включенной в нее частью территории нынешней Западной Украины. Об этом сообщает газета "Известия".

Снимок эфира телеканала TVP1 распространился в СМИ и телеграм-каналах 17 января. Карта попала в прогноз погоды. На ней в составе Польши отмечен Львов.

Кроме того, "за границей" оказались Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и ряд иных областей Украины.

Телеканал уже был замечен в подобном "разделе" Украины. В марте 2022 года в эфире показали карту, на которой к Польше были приписаны Львовская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области.

Ранее Дуда во время визита во Львов заявил, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard. По его словам, соответствующее решение уже принято.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент". Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

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