Парламент Греции разрешил работодателям вводить 13-часовой рабочий день

Фото: depositphotos/puhhha

Греческий парламент принял закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты профсоюзов и оппозиционных партий, сообщает ANA-MPA.

За законопроект Минтруда Греции проголосовали 156 депутатов правящей партии "Новая демократия" и 2 независимых парламентария, а против выступили 109 представителей оппозиционных партий. Члены партии "Коалиция радикальных левых сил – Прогрессивный альянс" воздержались.

Министр труда и соцзащиты страны Ники Керамеос указала, что законопроект содержит множество льгот, но оппозиционеры сконцентрировались лишь на статье о 13-часовом рабочем дне. Она объяснила, что такой режим предусматривается только в исключительных случаях и должен действовать не более 3 дней в месяц, то есть не более 37 дней в год.

Министр также отметила, что 13-часовой рабочий день фактически уже действует в стране, просто люди работают у разных работодателей. Единственное изменение, по ее словам, заключается в том, что теперь сотрудник сможет работать у одного начальника 13 часов подряд без необходимости ехать на другую работу и с увеличением зарплаты на 40%.



Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков указывал, что россиянам не стоит ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне. Он отмечал, что ряд отраслей в стране испытывают дефицит в сотрудниках. При этом четырехдневная или даже трехдневная рабочие недели в России обычно являются вынужденной мерой работодателя.

