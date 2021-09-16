И. о. главы МИД Нидерландов покинула пост после критики эвакуации из Афганистана – СМИ

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Исполняющая обязанности главы министерства иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг ушла в отставку после критики из-за эвакуации из Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию NOS.

"Палата считает, что кабинет министров действовал безответственно. Я не могу не принять последствий. В такой ситуации министр должен покинуть пост", – заявила Кааг после голосования.

Отмечается, что палата представителей Нидерландов вынесла вотум недоверия Кааг и и. о. министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд 78 голосами против 72, раскритиковав операцию по эвакуации из Афганистана. Однако Бейлевельд заявила, что останется на посту.

До этого местные СМИ сообщали, что правительство Нидерландов долгое время игнорировало экстренные запросы посольства в Кабуле об эвакуации местных сотрудников и их семей. Этот вопрос постоянно откладывался до последней минуты. В Афганистане до сих пор остаются сотрудники посольства и переводчики.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. Последние две недели августа из аэропорта Кабула проходила массовая эвакуация.

В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. 7 сентября был объявлен состав временного правительства. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления Талибана и находящийся под санкциями ООН.

