В Германии хор мальчиков обвинили в дискриминации

16 августа, 22:10
16 августа, 22:10
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Felix Hörhager/dpa
В Берлине суд поддержал отказ государственного кафедрального хора мальчиков принять в свои ряды 9-летнюю девочку. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.
"Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке", – постановил суд, подчеркнув, что речь в данном случае не идет о дискриминации по гендерному признаку. Согласно решению суда, звучание хора важнее личных интересов истицы, поэтому хор вправе не принимать девочку.
Иск в административный суд Берлина подала мать девочки. Она утверждала, что приемная комиссия хора отнеслась к ее дочери предвзято, нарушив ее права на равные возможности. Теперь обвинение может подать апелляцию на постановление суда.
Ранее гендерный скандал разгорелся вокруг гимназии № 4 в Перми. Руководство школы установило разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. Если мальчикам для приема хватало 65,7 балла, то девочкам нужно было получить 69,1 балла. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала подобный подход к приему первоклашек абсурдным и призвала устранить дискриминацию. Однако суд в Перми, рассмотрев дело в отношении директора Татьяны Дьяковой, не нашел состава правонарушения в действиях гимназии и ее руководителя.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: