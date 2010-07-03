В Германии хор мальчиков обвинили в дискриминации

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В Берлине суд поддержал отказ государственного кафедрального хора мальчиков принять в свои ряды 9-летнюю девочку. Об этом сообщает телерадиокомпания RBB.

"Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке", – постановил суд, подчеркнув, что речь в данном случае не идет о дискриминации по гендерному признаку. Согласно решению суда, звучание хора важнее личных интересов истицы, поэтому хор вправе не принимать девочку.

Иск в административный суд Берлина подала мать девочки. Она утверждала, что приемная комиссия хора отнеслась к ее дочери предвзято, нарушив ее права на равные возможности. Теперь обвинение может подать апелляцию на постановление суда.

Ранее гендерный скандал разгорелся вокруг гимназии № 4 в Перми. Руководство школы установило разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс. Если мальчикам для приема хватало 65,7 балла, то девочкам нужно было получить 69,1 балла. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала подобный подход к приему первоклашек абсурдным и призвала устранить дискриминацию. Однако суд в Перми, рассмотрев дело в отношении директора Татьяны Дьяковой, не нашел состава правонарушения в действиях гимназии и ее руководителя.