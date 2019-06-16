Помпео заявил о наличии разведданных об "атаке Ирана" на танкеры

Вашингтон уверен в причастности Ирана к инциденту с танкерами в Оманском заливе и готов предъявить доказательства. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
По словам американского госсекретаря, "совершенно очевидно", что "это были атаки со стороны Исламской Республики Иран". "Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объем данных и доказательств", − подчеркнул Помпео. Он пообещал, что "мир увидит большую их часть".
Как отметил госсекретарь США, "Ирану следует ясно понимать, что мы продолжим предпринимать действия, чтобы не позволять ему вести себя таким образом". Помпео также выразил уверенность в содействии других стран.
В интервью телеканалу CBS госсекретарь США сказал, что Штаты рассматривают полный спектр вариантов противодействия Тегерану, включая военный, хотя в Вашингтоне и не хотят войны. "Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, которое является нашей миссией", − заверил Помпео.
Ранее и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что инцидент в Оманском заливе демонстрирует угрозу Ирана для всего мира. В США не исключили, что после инцидента в Оманском заливе возможны и новые нападения на танкеры.
Американская сторона также распространила черно-белое видео низкого качества, на котором якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Запись длится 1 минуту 39 секунд и, по словам экспертов, представляет собой нарезку записей, снятых в разное время и с разных ракурсов.
13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. По информации агентства Reuters, они подверглись торпедной атаке. Члены экипажа, в числе которых были россияне, были эвакуирован. Их доставили в порт Джаск.
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