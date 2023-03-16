Президент Черногории Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов

Фото: АР/Risto Bozovic

Президент Черногории Мило Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов, сообщает ТАСС.

"Распускается 27-й созыв Скупщины (парламента. – Прим. ред.) Черногории. Указ вступает в силу в день подписания", – отмечается в указе президента.

В конституции Черногории прописано, что выборы в парламенте должны пройти не ранее чем через 60 и не позже чем через 100 дней после роспуска.

Ранее спикер парламента республики Даниела Джурович назначила президентские выборы на 19 марта.

Черногория является парламентской республикой, в которой глава государства выполняет в основном представительские функции. Однако президент имеет большое значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера. В республике президент избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Джуканович на разных должностях являлся лидером государства с 1991 года: пять – на посту премьера, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год и с 2018 по настоящее время.

Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку республиканского кабмина, которому парламент страны вынес вотум недоверия.

Кроме того, она поручила парламенту продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!