Президент Словакии приняла отставку правительства республики

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку республиканского кабмина, которому парламент страны вынес вотум недоверия. Об этом сообщает TASR.

"Президент республики приняла отставку правительства и поручила ему продолжать исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров", – говорится в сообщении.

Ранее чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия временно восстановит пограничный контроль на наземных границах со Словакией в связи с резким увеличением числа попыток нелегального проникновения на территорию республики беженцев из стран Ближнего Востока.

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