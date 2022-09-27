Чехия восстановит погранконтроль на границе со Словакией из-за наплыва беженцев

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Чехия временно восстановит пограничный контроль на наземных границах со Словакией, заявил чешский премьер Петр Фиала.
По его словам, это связано с резким увеличением числа попыток нелегального проникновения на территорию республики беженцев из стран Ближнего Востока
Погранконтроль будет установлен с полуночи 29 сентября. Политик отметил, что данная мера является профилактической и будет действовать "столько, сколько это будет необходимо".
"Чтобы предотвратить риски, связанные с нелегальной миграцией, мы приняли решение временно восстановить контроль на государственной границе со Словакией", – приводит слова Фиалы ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда на территорию Соединенного Королевства могут быть высланы в Руанду. При этом он добавил, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.
До этого член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что рост количества мигрантов из Северной Африки в страны Евросоюза может ухудшить положение украинских беженцев. Он отметил, что от людей регулярно поступают жалобы на условия размещения, питание и сокращение пособий.
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