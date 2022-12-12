Президент Чехии заявил, что имел ошибочное мнение о Путине

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Президент Чехии Милош Земан заявил, что считал Владимира Путина политиком, исходящим из интересов своей страны, однако начало специальной военной операции на Украине изменило его мнение о российском президенте. Об этом сообщает "Чешское радио".

"Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него", – сказал Земан.

Он поддержал позицию Евросоюза об оказании помощи Киеву в конфликте, а также отметил, что в этой ситуации интересы безопасности стоят выше экономической выгоды.

"Хотя меня некоторые и называют российским агентом, я считаю, что мы должны солидаризироваться с подвергшимся нападению", – добавил чешский лидер.

С 25 октября власти Чехии ввели запрет на въезд в страну для россиян с туристическими шенгенскими визами. Кроме того, под запрет подпадают разрешения, выданные для участия в мероприятиях культуры и спорта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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