Венгрия заблокировала новый пакет помощи ЕС Украине – СМИ

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Государства Евросоюза не смогли согласовать новый пакет финансовой помощи для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро, заявил глава Минфина председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынек Станюра. Об этом сообщает Politico.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет целиком", – сказал он.

По данным издания, новый пакет помощи заблокировала Венгрия. Тем не менее, как отметил Станюра, члены Евросоюза рассчитывают начать перечислять деньги Киеву уже в начале января. По его словам, сообщество будет искать методы разрешения данной ситуации.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов. О видах вооружения, которое будет направлено в Киев, не сообщалось.

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