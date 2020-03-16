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В мире

12:20

В Хорватии продают дома с участками по 11 рублей

за рубежом

Фото: depositphotos/dabldy

В хорватском городе Леград можно купить дом стоимостью один кун, что равно 11 рублям, сообщает РИА Новости.

Местные власти решили привлечь дополнительную рабочую силу в город, поскольку в Леграде фиксируется низкий уровень безработицы. В связи с этим в Леграде начали распродажу домов и земельных участков.

Недвижимость продается по такой цене при условии, что покупателю меньше 40 лет и он планирует прожить не менее 15 лет в Леграде. Поэтому местные власти готовы помочь в приобретении домов или земельных участков, субсидируя покупку недвижимости.

В Москве продолжается активная реализация программы реновации. Так, в столице планируется расселение жителей около 300 домов до конца 2022 года.

Кроме того, более 70 тысяч москвичей благодаря осуществлению реновации смогут улучшить свои жилищные условия. Например, в Мнёвниковской пойме планируется строительство почти 150 тысяч квадратных метров нового жилья.

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