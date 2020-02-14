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Общество

15:18

Более 70 тыс москвичей сможет улучшить жилищные условия в рамках программы реновации

город строительство реновация общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 70 тысяч жителей Москвы сможет улучшить свои жилищные условия по программе реновации до конца 2021 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в настоящий момент построено и введено в эксплуатацию 53 дома общей площадью 700 тысяч квадратных метров. 49 из них уже переданы под заселение.

"Сейчас более 22 тысяч москвичей получили свои новые квартиры или находятся в стадии переселения в рамках программы реновации. С учетом имеющихся планов по строительству и передаче под заселение к концу 2021 года свои жилищные условия улучшит более 70 тысяч москвичей", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".

Всего в 2020–2023 годах на стадии проектирования и строительства будет около 7 миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. В настоящий момент работы ведутся на 155 объектах, 71 дом находится на стадии проектирования.

Ранее сообщили, что более 780 человек оформило в собственность квартиры в рамках программы реновации. Кроме того, 12 февраля Минэкономразвития внесло инициативу об изменении правил возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости.

Также 10 февраля появилась информация, согласно которой более 14 тысяч человек получило новые квартиры за два года реализации программы реновации.

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