Почти 300 кг наркотиков обнаружили на берегу Вьетнама – СМИ

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Крупнейшую партию наркотиков весом 290 килограммов выбросило на берег вьетнамской центральной провинции Куангнгай. Об этом сообщает интернет-портал VNExpress.

Отмечается, что наркотическое вещество в пластиковых упаковках нашли местные жители, которые сообщили о находке пограничникам. После этого обнаруженную упаковку перевезли на ближайшую пограничную заставу. Первичный анализ подтвердил, что найденный порошок является наркотиком. В связи с этим пограничники начали расследование происхождения запрещенного вещества.

По версии властей, наркотики могли попасть в воду после неудачной попытки международной перевозки по морю, отметили в публикации.

Ранее более тонны наркотиков на 11 миллиардов рублей изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга. Таможенники обнаружили их в контейнере из Никарагуа. Было возбуждено уголовное дело.

До этого в Псковской области обнаружили 500 килограммов наркотиков на сумму 800 миллионов рублей. Их двумя партиями везли уроженцы Сербии в тягачах. По данному факту также возбуждены уголовные дела.

"Безопасный город": сотрудники ФСБ изъяли почти 700 кг наркотика из минивэна в Москве