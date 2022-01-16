Более 1,3 тыс. единиц оружия похищено в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате

18:14
Фото: ТАСС/URA.Ru/Vladimir Zhabrikov
Более 1,3 тысячи единиц оружия было похищено в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате. Об этом заявил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов на брифинге.
"На сегодняшний день было похищено 1347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 – гладкоствольное, 39 – газово-травматическое оружие", – отметил Таймерденов, слова которого приводит "Интерфакс".
Он уточнил, что одновременно в разных районах города большие группы участников беспорядков обстреливали наряды правоохранителей и грабили город. Другие протестующие практически также одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели самим оружием и боеприпасами.
По словам Таймерденова, в ходе специальной операции было изъято 127 единиц оружия, 2800 патронов разного калибра и иных боеприпасов.
Ранее стало известно, что в результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, из которых 19 – полицейские и военные. По словам начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Казахстана Серика Шалабаева, 4 353 человека ранены, из них 3 393 – сотрудники силовых ведомств. Пострадали 4 578 граждан.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года, после того как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии выступления переросли в беспорядки.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. 13 января миротворцы начали передачу охраняемых объектов Казахстана республиканским правоохранительным органам, а также подготовку к возвращению в пункты постоянного базирования.
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