В Китае коронавирус впервые нашли в мороженом

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Следы коронавируса были найдены в упаковках мороженого в Китае в муниципалитете Тяньцзинь, сообщает "Газета.ру".

Партию десерта изъяли и изолировали. Специалисты противоэпидемиологической службы разыскивают тех, кто мог заразиться из-за контакта с продуктом.

Уточняется, что во время изготовления мороженого использовалось сухое молоко из Новой Зеландии и сухая сыворотка из Украины.

Инцидент вирусолог из Университета Лидса, доктор Стивен Гриффин назвал разовым. По его мнению, COVID-19 обнаружили в мороженом из-за контакта с зараженным человеком.

Ранее китайские ученые заявили, что к марту текущего года смертность от коронавируса может достигнуть отметки в 5 миллионов человек.

Кроме того, ученые добавили, что число заразившихся также может увеличиться к марту в почти два раза с 93 миллионов до 170. При этом наибольшее количество зараженных будет зафиксировано в США – 32 миллиона.

