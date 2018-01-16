Политолог прокомментировал сообщения о поставке оружия курдам со стороны США

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Поставки оружия сирийским курдам со стороны США нацелены на расшатывание ситуации в Сирии, полагает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Сейчас мы видим, что сирийский сценарий пошел не так, как хотели США. Они понимают, что только за счет партизанской постоянной войны можно раскачивать лодку в Сирии и сделать так, чтобы те успехи, которых добились российская армия в Сирии и армия Асада, были нивелированы", – рассказал Судаков RT.

Ранее арабские СМИ сообщили, что США передали курдским отрядам в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).