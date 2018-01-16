СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

16 января, 09:56
Фото: Zuma\TASS\Ammar Safarjalani
Соединенные Штаты поставили курдским военизированным отрядам в Сирии партию переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на межарабское издание "Аль-Масдар", вооружение передали еще на прошлой неделе в муниципалитет Африн, в котором проживают сирийские курды. Помощь оказана отрядам, воюющим против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США "силы безопасности границы" в Сирии отметив, что они угрожают национальной безопасности Турции. Он также пригрозил в течение недели начать операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.
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