Турция может начать операцию против YPG в Сирии в течение недели − Эрдоган

13 января, 19:00
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил в течение недели начать операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии.
В рамках выступления в турецкой провинции Элязыг, Эрдоган подчеркнул, что в случае невыполнения обещаний США о выводе YPG из Манбиджа, турецкая сторона может "взять дело в свои руки". "Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", − цитирует РИА Новости заявление Эрдогана.
По данным президента Турции, США отправили YPG почти пять тысяч грузовиков и примерно две тысячи самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит", − подытожил Эрдоган. Он также добавил, что "тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого".
Турция уже не раз выдвигала претензии Вашингтону из-за военной поддержки YPG со стороны американских властей. В Турции YPG включена в перечень террористических организаций из-за связей с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
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