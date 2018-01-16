Турция планирует нанести авиаудары по курдам в Сирии – СМИ

16 января, 12:35
Фото: Zuma/Juma/Muhammad
СМИ узнали о планах Турции нанести авиаудар по 149 целям курдских "Сил народной самообороны" в сирийском городе Африне. Об этом сообщает Haberturk.
Удар будет предварять наземную военную операцию Вооруженных сил Турции.
Отмечается, что турецкая разведка наблюдает за Африном и окрестностями с октября 2017 года. Турецкие военные используют беспилотники и оперативные разведданные. Удар планируется нанести как по стационарным объектам, так и по транспорту. Первая фаза операции будет длиться шесть суток. Вместе с авиацией удары будет наносить артиллерия, размещенная на границе.
В будущем Турция может направить в Африн армейский спецназ, в том числе элитных бойцов. Турецкие военные перебросили к границам Сирии большое количество бронетехники и артиллерии. Город фактически оказался окружен с трех сторон.
В свою очередь, СНС возвели укрепления и выкопали окопы в девяти регионах Африна.
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