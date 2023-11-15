В США смоделировали последствия удара по шахтам с ядерным оружием

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Более 90% населения США погибнет в случае удара по шахтам с ядерным оружием. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на статью научного сотрудника Принстонского университета Себастьяна Филиппа.

Ученый смоделировал возможную атаку с применением ядерного вооружения по шахтам, которые находятся в Вайоминге, Монтане, Колорадо, Небраске и Северной Дакоте. По его мнению, в таком случае ничего живого не осталось бы в ближайших районах.

Филипп обратил внимание, что пара ядерных боеголовок может уничтожить одну шахтную пусковую установку. Он объяснил, что во время ядерной атаки опасность представляют не только сам взрыв и ударная волна, но еще и радиоактивная пыль. По словам специалиста, из-за ветра вредоносные осадки могут распространиться по всей стране, а также на территории Канады и Мексики, в результате чего смертельному риску подвергнутся свыше 300 миллионов человек.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

Позднее стало известно, что США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 до варианта B61-13, не меняя общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Однако для этого необходимо одобрение конгресса и выделение им соответствующих средств.



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